Muş’ta Jandarmadan Silah Operasyonu! 5 Gözaltı

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenlendiği bildirildi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hücum yeleği, 3 tüfek şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 236 adet piyade tüfeği fişeği ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi. Ekipler, başka bir adrese gerçekleştirdikleri aramada ise bir muşta ve kelebek bıçak buldu.

Operasyonlar kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA