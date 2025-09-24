Muş’ta Jandarmadan Silah Operasyonu! 5 Gözaltı

Muş’un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli silahlar, mühimmat ve kesici aletler ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Muş’ta Jandarmadan Silah Operasyonu! 5 Gözaltı
Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenlendiği bildirildi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hücum yeleği, 3 tüfek şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 236 adet piyade tüfeği fişeği ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi. Ekipler, başka bir adrese gerçekleştirdikleri aramada ise bir muşta ve kelebek bıçak buldu.

Operasyonlar kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

