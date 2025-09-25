Antalya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA