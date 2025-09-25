İstanbul'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde iki şahıs bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyip kayıplara karıştı. Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir kuyumcuya motosikletli şahıslar silahlı saldırı düzenledi.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, motosikletle caddeye gelen kimliği belirsiz iki şahıs, bir kuyumcuya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iş yerinde hasar oluşurken saldırıda yaralanan olmadı. Silahlı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu önünde çalışma yaptı. Saldırganların yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

