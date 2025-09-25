İspanya Sumud Filosu İçin Savaş Gemisi Gönderiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna yönelik insansız hava aracı ile saldırmasının ardından İspanya’dan çok kritik bir hamle geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol donanmasına ait bir savaş gemisinin yarın yola çıkacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı, "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, filoya (Küresel Sumud Filosu) yardım etmek ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena'dan yola çıkacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında, filodaki 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, filoya yönelik dron saldırısına tepki gösterirken, Yunanistan ve Fransa muhalefeti, Küresel Sumud Filosu'nun korunması için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA