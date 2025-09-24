Konya'da Sazlık Alanda Çıkan Yangın, Ormana Sıçradı

Konya'da sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana da sıçradı. Yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için harekete geçildi.

Sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezi ve çevreden de görüldü. İhbar üzerine adrese Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri sevk edildi.

Balçık alana giremeyince yangına müdahale edemeyen ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasıyla destek istedi.

Bölgeye gelen helikopterler yangına havadan müdahale ederken, bölgenin sık meşelik orman olması nedeniyle iş makineleri de göl kıyısına doğru orman içerisinden dozerlerle arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahale edebilmesi için yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

