Kağıthane’de Dehşet! Avukata Kurşun Yağdırdı

İstanbul Kağıthane’de bir avukata sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kağıthane’de bir avukat, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kurşunların hedefi olan avukat yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın avukata yaklaşarak silahını ateşlediği, çevredeki insanların panikle kaçıştığı görüldü. Polis ekipleri saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

