Valilikten istanbul'a Kritik Uyarı! Cuma Günü Geliyor, Hafta Sonu da Sürecek

İstanbul Valiliği, sıcaklıkların hafta sonunda 4-5 derece düşeceğini duyururken, yağışların da cuma gününden itibaren kenti etkisi altına alacağını söyledi.

Valilikten istanbul'a Kritik Uyarı! Cuma Günü Geliyor, Hafta Sonu da Sürecek
Istanbul Valiliği, yarından itibaren başlayacak yağışların hafta sonuna kadar süreceğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında, “İstanbul’da 25.09 2025 Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerde başlaması beklenen yağışların, hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği; önümüzdeki hafta başından itibaren ise İstanbul ili genelinde görüleceği tahmin edilmektedir” denildi.

Valiliğin açıklamasında vatandaşlar olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaya çağırılırken, sıcaklıkların da 4-5 derece mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

İstanbul’da 25.09 2025 Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerde başlaması beklenen yağışların, hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği; önümüzdeki hafta başından itibaren ise İstanbul ili genelinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın, Cuma gününden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette (20–30 km/sa), zaman zaman kuvvetli (40–60 km/sa) olarak eseceği beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4–5 derece altına düşeceği ve beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkların 15-22 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

