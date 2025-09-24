Mardin'de Taş Yığını Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Mardin’in Savur ilçesinde, bir taş ocağında yükleme yapılırken iş makinesinden kayan taşın TIR’ın arka kapağı ile sıkıştırdığı işçi Aziz Arslan yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra İçören Mahallesi kırsalında gerçekleşti. Yükleme sırasında meydana gelen kazada 48 yaşındaki Aziz Arslan, taş ile TIR kapağı arasında sıkıştı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan müdahalede Arslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA