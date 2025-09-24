AYM Kararını Verdi... Taybet İnan Davası AİHM'e Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında hayatını kaybeden 57 yaşındaki Taybet İnan davasında, Anayasa Mahkemesi (AYM) başvuruyu 'süre aşımı' gerekçesiyle reddetti. Cenazesi 7 gün boyunca sokakta kalan İnan hakkında yapılan yaşam hakkı ihlali başvurusu böylece sonuçsuz kaldı. İnan, 19 Aralık 2015’te açılan ateş sonucu vurularak öldürülmüş, cenazesinin alınmasına günlerce izin verilmemişti. Yardım etmek isteyen kayınbiraderi Yusuf İnan kan kaybından ölmüş, eşi Halit İnan da yaralanmıştı.

'SÜRPRİZ OLMADI'

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sonuçsuz kalınca aile 2021’de AYM’ye başvurmuştu. Avukat Ramazan Demir, AYM’nin 1990’larda faili meçhullerde kullandığı gerekçeyi yeniden devreye soktuğunu belirterek, “Savcılığın etkisizliğinin sorumluluğu aileye yükleniyor. Bu haksızlığı AİHM önüne taşıyacağız” dedi. Oğlu Ömer İnan da kararın sürpriz olmadığını belirterek, “Bu ülkede faili meçhuller aydınlatılmadı, adalet de gelmedi” diye konuştu.

Kaynak: Bianet