Önce Bombardıman, Sonra Açlık... Gazze'de Şimdi de 'Tıbbi Tsunami' Alarmı

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları, bölgenin tamamını işgal kararının alınmasının ardından boyut atladı. Bombardıman nedeniyle yaşanan can kayıplarının yanında açlık da can almaya başlarken, bu kez de ‘tıbbi tsunami’ başladı.

Tıp uzmanları, Gazze’de az sayıdaki hastane ve kliniklerdeki korkunç durumu aktardı. The Guardian’ın haberine göre, Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi ve İsrail tarafından belirlenen kıyıdaki sözde “insani yardım bölgesi el Mavasi'deki sahra hastanelerinde personelin, işgalin başladığı Gazze Şehri'nden zorla çıkarılan insanları idare etmekte büyük zorluklarla baş başa olduğu belirtildi.

Doktorlar hastanelerin, yeni saldırılarla birlikte kaçabilen yaralı ve hastaların ‘tsunami’siyle baş edemediğini anlattı.

Doktor Martin Griffiths, Guardian'a oradaki durumu anlattı.

“Her gün kuzeyden gelen, patlama ve kurşun yaraları olan, eski, kirli ve enfekte yaraları olan daha fazla insan görüyoruz” diyen Griffiths, “Herkes aç, yetersiz beslenmiş, evlerini ve sevdiklerini kaybetmiş ve herkes korkuyor. Hiçbir şeyimiz yeterli değil” ifadelerini kullandı.

90 yataklı sahra hastanesinin acil servisinin gecede 160 yaralıyı kabul ettiğini belirten doktor, korkunç durumu şu ifadelerle anlattı:

"İnsanlar (Gazze Şehri'ndeki hastanelerden) sevk ediliyor ya da kendi başlarına yol alıyorlar. Çok sayıda çocuk var, bazıları çok küçük ve çok sayıda genç erkek var ama patlamalar herkesi etkiliyor. Bu tsunami bize doğru geliyor, yaralı sayısı giderek artıyor ve onları tedavi etmek için gerekli malzemeler giderek azalıyor.”

‘KURŞUNLAR ÖLDÜRMESE ENFEKSİYON ÖLDÜRECEK’

İngiliz doktor savaşın durdurulması yönünde yaptığı çağrıda, “Aracınız olsa bile en az bir veya iki gün sürebilir. Kurşunlar veya bombalar onları öldürmezse, enfeksiyon öldürecektir. Mesajım şu: Lütfen, savaşı durdurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

