Manisa'da Feci Kaza 1 Yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ali Elden (39) idaresindeki 45 J 6259 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Subaşı Mahallesi Çamlıca Sokak'ta, park halindeki otomobiline binmeye çalışan Nuran Erbaktı'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşerek hafif yaralanan Erbaktı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
