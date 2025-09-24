Şarköy'de Dikkat Çeken Coğrafi İşaret Başvurusu

Şarköy zeytinyağı için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Şarköy'de Dikkat Çeken Coğrafi İşaret Başvurusu
Şarköy Kaymakamlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Şarköy zeytinyağının tescili için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Trakya'da coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artması için çalıştıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın üzümü, zeytini ve diğer ürünleriyle önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Şahin, "Şarköy ilçesi zeytini ve zeytinyağıyla meşhur. Bu meşhur zeytinyağının tescillenmesini istiyoruz." dedi.

“1 MİLYON CİVARINDA ZEYTİN AĞACI VAR”

Şahin, Şarköy zeytinyağının 6 ay içerisinde coğrafi işaret almasını beklediklerini dile getirdi.

Coğrafi işaretin alınmasının ardından kentte zeytinyağı üretiminin artacağına inandığını anlatan Şahin, "İlçede 1 milyon civarında zeytin ağacı var. Bu ağaçlardan elde edilen zeytinin yüzde 30'u sofralık, geri kalanı ise yağlık olarak kullanılıyor. Bu noktada üretilen 3 bin ton zeytinyağını 4-5 bin tona çıkarıp, ülkeye sunulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

