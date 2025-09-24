Keserle Sabitlenen Asansör Can Aldı! Eylül’ü Hayattan Koparan Faciada İhmaller Zinciri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 20 Eylül günü Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak’ta yaşandı. H.Y.'nin ev taşınırken kullanılan nakliye asansöründen düşen bir koltuk, apartman bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. Koltuğun çarpmasıyla ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ebrar Aktaş, Gaziemir Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SORUŞTURMA SONRASI GÖZALTILAR GELDİ

Olayın ardından adli süreç hızla devreye girdi. Nakliyeyi gerçekleştiren firmanın çalışanı olan yabancı uyruklu A.H.M. ile firma yetkilileri E.G. ve M.G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve M.G. tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, sorumluluğu ortaya koydu. Raporda, M.G. ve E.G.’nin olay öncesinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmediği ve taşıma sırasında ortaya çıkabilecek riskleri öngörüp önlem almadığı belirtildi. Ayrıca koltuğun, boyutlarına uygun bir platformla taşınmadığı da raporda yer aldı.

KESERLE DENGE SAĞLANMAYA ÇALIŞILMIŞ

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise taşınma sırasında kullanılan ekipmanın uygunsuz şekilde sabitlenmeye çalışılması oldu. Bilirkişi değerlendirmesinde, "Asansörün zemin kısmının 'keser' adı verilen el aleti ile dengeye alınmaya çalışıldığı, yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasına karşı gerekli tedbirler alınmadığı kanaatine varılmıştır" ifadesine yer verildi. Bu durum, ciddi bir ihmalkârlık örneği olarak değerlendirildi.

SORUMLULAR YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ

Raporda güvenlik eksiklikleri yalnızca asansörün dengesiyle sınırlı kalmadı. Ayrıca şu tespitlerde bulunuldu: "M.G. ve E.G.'nin asansörlü yük taşıma platformunun zemin kısmının düzgün bir şekilde dengede olmasını sağlaması; asansörlü yük taşıma platformu ile taşıma işlemin başlamadan önce çevre güvenliğini sağlaması; yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmasına karşı bu alana geçişi engelleyici bariyerler kullanması gerekirdi. Evden eve eşya taşınması işini üstlenen yüklenici/işveren vekili ünvanlı şüpheli M.G. ile şüpheli E.G., eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yüklenici/işveren vekili ünvanlı şüpheli M.G. ile E.G., gerekli güvenlik tedbirlerin almamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir."

Kaynak: DHA