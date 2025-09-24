Şap Alarmı Verilen Tunceli’de Yeni Karar! Kısıtlama Kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın alarm verdiği şap hastalığı sonrasında Tunceli’de uygulanan hayvan hareket kısıtlamaları kaldırıldı. İl genelinde şap aşısı uygulama oranının yüzde 85’i geçtiği belirlendi.

Şap Alarmı Verilen Tunceli’de Yeni Karar! Kısıtlama Kaldırıldı
Tunceli’de 22 Ağustos 2025 tarihinde SAT-1 serotipli Şap Hastalığı çıkışı sonrası uygulanan hayvan hareket kısıtlamaları, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla kaldırıldı.

KISITLAMA KALDIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2025 tarihli duyurusunda, Mihrak Koruma ve Gözetim Bölgesi dışında kalan yerlerde hayvan hareket kısıtlamalarının, il bazında şap aşılama oranının yüzde 85’in üzerine çıkması ve İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nca uygun bulunması halinde kaldırılabileceği belirtilmişti.

AŞILAMA YÜZDE 85'İ GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğü personellerinin 22 Ağustos’tan itibaren yürüttüğü kordon, karantina, tecrit, dezenfeksiyon ve eğitim çalışmaları sonucunda, il genelinde şap aşısı uygulama oranının yüzde 85’i geçtiği belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine, 15 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplantısında, il genelindeki hayvan hareket kısıtlamalarının kaldırılması kararı alındı.

Kaynak: İHA

