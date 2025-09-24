Manisa'da Kıbrıs Gazisi Aziz Kara'ya Acı Veda
72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Aziz Kara memleketi Manisa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs'ta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden ve cenazesi memleketi Salihli ilçesine getirilen gazi Aziz Kara için Hamidiye Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Kara'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kara, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kara'nın ailesi ile Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA