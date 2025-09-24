Kamu Personeli Villada, Fatura Öğretmenevi’ne… İddialar Sonrası Müdür Hakkında Soruşturma Başlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas Öğretmenevi Müdürü Samet Elvan’ın, inşaat halindeki şahsi villasına kamu personelini yönlendirdiği ve bazı masrafları resmi kuruma fatura ettirdiği iddiaları üzerine, Sivas Valiliği tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak bir müfettiş görevlendirildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Soruşturmanın fitilini ateşleyen gelişme, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler oldu. Görüntülerde, Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Samet Elvan’a ait olduğu öne sürülen bir villa inşaatı yer alıyor. Videoyu çeken ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, “Elvan’a ait inşaatta çalıştırıldıklarını” iddia etti. Ayrıca bazı harcamaların resmi kurumun bütçesine yansıtıldığı öne sürüldü.

RESMİ PLAKALI ARAÇ VE PERSONEL DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmaya gerekçe oluşturan görüntülerde, villa inşaatı önünde resmi plakalı bir aracın bulunduğu görülüyor. Ayrıca inşaat alanında çalışan bazı kişilerin, "kendilerini Öğretmenevi personeli olarak tanıttıkları" kaydedildi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddiaların ardından Sivas Valiliği hızlı bir şekilde harekete geçti. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatılarak, olayın detaylarını araştırmak üzere bir müfettiş görevlendirildi. Soruşturma kapsamında ilgili personelin ifadelerine başvurulacağı ve gerekli belgelerin inceleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA