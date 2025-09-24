Meclis Lokantası'na Zam! Çorba 23 TL, Etli Yemekler 100 TL

TBMM ana binasındaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam gelirken, çorba 23 TL, etli yemekler 100 TL'ye yükseldi. Kafeterya ve Bahçe Restoran'da da fiyatlar uçtu; karışık pizza 200 TL, döner 290 TL oldu. Zamlar, halkın enflasyon isyanı arasında sosyal medyadaki eleştirileri alevlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemek fiyatları, enflasyonun pençesinde kıvranan vatandaşın tepkisini bir kez daha kabarttı. Ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 oranında zam uygulandı; kuver ücreti 6 liradan 8 liraya çıkarıldı. Güncellenen menüye göre çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 TL, etli yemekler ise 100 TL olarak belirlendi. Bu zamlar, Meclis'in geleneksel "sembolik fiyat" politikasını korusa da, dışarıdaki restoranlarda aynı yemeğin 300-500 TL'ye mal olduğu bir ortamda tartışma yarattı.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki kafeteryada da fiyatlar ikiye katlandı: Karışık pizza 100 TL'den 200 TL'ye, patates kızartması 30 TL'den 50 TL'ye, kaşarlı tost 40 TL'den 80 TL'ye yükseldi. Bahçe Restoran'da ise döner 290 TL, tavuk 150 TL, pideler 200-225 TL aralığında fiyatlandırıldı. Bu artışlar, Meclis'in iç mekanlarında hizmet veren tesislerin maliyetleri gerekçe göstererek güncellendiği belirtilse de, kamuoyunda "neden halka değil de vekillere sübvansiyon?" sorusunu gündeme getirdi.

Zam haberleri sosyal medyada ve haber platformlarında hızla yayılırken, eleştiriler yağmur gibi yağdı. Vatandaşlar, asgari ücretin eridiği, gıda enflasyonunun yüzde 70'leri aştığı bir dönemde Meclis lokantalarının hala "ucuz" kalmasını "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

