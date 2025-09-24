Gıda Güvenliğinde Alarm! Ünlü Çikolata Markasının Ürünleri Raflardan Acil Toplatılıyor

Ünlü çikolata markasına ait ürünler, etikette belirtilmeyen süt nedeniyle alerji riski taşıdığı için acil olarak geri çağrıldı. Uzmanlar Türkiye’deki tüketicileri de uyararak, ithal gıda ürünlerinin etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.

The Bare Pantry markasına ait bazı bitter çikolatalı ürünler, etikette süt bilgisine yer verilmediği halde süt içerebileceği gerekçesiyle acil geri çağrıldı. Gıda Standartları Ajansı, özellikle süt alerjisi ve laktoz intoleransı olan kişilere ciddi uyarılarda bulundu.

İŞTE GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Risk nedeniyle geri çağrılan ürünler şunlar oldu:

  • Bitter Çikolatalı Badem (170 g)
  • Bitter Çikolatalı Simit (90 g)
  • Bitter Çikolatalı Fındık (170 g)
  • Bitter Çikolatalı Kaju Fıstığı (140 g)
  • Bitter Çikolatalı Brezilya Fıstığı (170 g)

Bu ürünleri satın alan tüketicilerden, kesinlikle tüketmemeleri ve aldıkları mağazalara iade etmeleri istendi.

SÜT ALERJİSİ VE LAKTOZ İNTOLERANSI YAYGIN

Verilere göre bebeklerin yaklaşık yüzde 2-3’ü inek sütü alerjisi yaşıyor. Çocukların büyük kısmı bu alerjiyi zamanla atlatsa da yetişkinlerde tablo farklı. Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10’u laktoz intoleransı nedeniyle süt ürünlerindeki şekeri sindiremiyor.

Süt alerjisinde bağışıklık sistemi süt proteinlerini tehdit olarak algılıyor. Belirtiler arasında kurdeşen, şişlik, kusma ve nefes darlığı bulunuyor. Bazı durumlar hafif atlatılsa da ciddi vakalarda yaşamı tehdit eden anafilaksi gelişebiliyor.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI

Her ne kadar geri çağırma İngiltere’de yapılmış olsa da, Türkiye’de de ithal gıda ürünleri raflarda sıkça yer alıyor. Uzmanlar, özellikle süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan kişilerin paketli ithal ürünlerin etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguluyor.

