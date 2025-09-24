Oğluna Kız İstemeye Giden Baba Şoke Oldu! Gelinin İstek Listesi Ağızları Açık Bıraktı

Oğluna kız istemeye giden baba, eline tutuşturulan istek listesi karşısında şoke oldu. "Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum?" diyerek isyan eden babanın sözleri, gelin adayının ailesinin taleplerini duyan herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, kız isteme geleneği üzerinden büyük tartışma başlattı. Oğluna kız istemeye giden bir baba, karşı tarafın düğün için sunduğu istek listesiyle adeta şoke oldu. Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum diyerek isyan eden babanın paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

"BEN KUYUMCU DÜKKANI MI AÇIYORUM?"

Videoda konuşan baba, "Oğluma kız istemeye gittik, elime böyle bir liste tutuşturdular. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Oğlum sosyal medyadan bir kızla tanışmış. Aile gayet iyi insanlar ama bana verdikleri liste karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum?" diyerek yaşadığı duruma isyan etti.

Oğluna Kız İstemeye Giden Baba Şoke Oldu! Gelinin İstek Listesi Ağızları Açık Bıraktı - Resim : 1
Oğluna kız istemeye giden bir baba, karşı tarafın istek listesini görünce şoke oldu.

ŞAŞKINLIK YARATAN İSTEKLER

Kız tarafının hazırladığı listede yer alan maddeler ise sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Listede:

  • 500 bin TL başlık parası
  • 10 adet 30 gramlık bilezik
  • Hint küpesi
  • Madonna kolyesi
  • 8 çeyrek altınlı bilezik
  • Gümüş kemer
  • Yarım metre Halep zinciri yer aldı.
  • Ayrıca evde bulunan 4 çocuğun okul masraflarının da damat tarafınca karşılanması istendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Babanın tepkisini çektiği anları kaydedip paylaştığı video kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, listeyi abartılı bulan yorumlar yaparken, olay kısa sürede tartışma konusu haline geldi.

