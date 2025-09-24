2026 Asgari Ücrette Masadaki Rakam Ortaya Çıktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En Az' Deyip Açıkladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından milyonlarca asgari ücretli gözünü 2026’da belirlenecek asgari ücret zammına çevirdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayında asgari ücret için en az yüzde 20’lik zam beklendiğini açıkladı.

Memur ve emeklilerin zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler milyonlarca asgari ücretliye çevrildi. 2025 yılında yüzde 30 artırılan asgari ücret için 2026’da nasıl bir zam yapılacağı şimdiden merak konusu olurken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tv100 canlı yayınında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"EN AZ YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, tv100 canlı yayınında asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu.

Yılbaşında asgari ücrete en az yüzde 20 oranında artış yapılacağını belirten Erdursun, şu anda 22 bin 104 TL olan asgari ücretin, söz konusu artışla birlikte 26 bin 524 TL’ye çıkacağının altını çizdi. 2026 yılı için hedeflenen enflasyon oranının yüzde 16 olduğunu hatırlatan Erdursun, "Büyük ihtimalle asgari ücret için de en az yüzde 20’lik artış yapılacak" dedi.

MEMUR VE EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceğini öngören Erdursun, memur ve emeklilerin maaş artışlarını ise şöyle açıkladı:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 12

Memurlar: Yüzde 18

Memur emeklileri: Yüzde 18

Kaynak: tv100

