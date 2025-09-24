Konut ve Kirada Yeni Zam Dalgası! Vatandaş İçin Kabus Senaryosu Başladı! Faizler Düşse de Çare Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de konut piyasası hareketleniyor. Ev sahipliği oranı her geçen yıl azalırken, yüksek fiyatlar ve kiralar hem vatandaşların hem de sektör temsilcilerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye iş birliğinde 25 şirketin katılımıyla hazırlanan anket, önümüzdeki 6 aya ilişkin çarpıcı beklentileri ortaya koydu.

FAİZLER DÜŞSE DE ÇARE YOK

Araştırmaya katılan firmaların tamamı, konut kredisi faiz oranlarının önümüzdeki 6 ayda düşeceğini öngörüyor. Mart ayında yapılan ankette kredili satışların artmasını bekleyenlerin oranı yüzde 28,4 seviyesindeyken, bu oran son ankette yüzde 76’ya kadar yükseldi.

KONUT VE KİRA BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

Rapora göre, katılımcıların yüzde 72’si konut fiyatlarında artış beklerken, fiyatların aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 28’de kaldı. Öte yandan kiralarda yükseliş bekleyenlerin oranı yüzde 80’e ulaştı. Sektör temsilcilerinin yüzde 68’i ise 6 ay içinde yeni projelere başlamayı planlıyor.

BİRİNCİ EL SATIŞLARDA ZAM HAZIRLIĞI

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, üyelerin tamamının önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngördüğünü belirtti. Yılmaz, "Bu durum sektörün nabzıyla alınan kararların örtüştüğünü gösteriyor. 2016–2020 döneminde kredili satışların ilk 8 aylık ortalaması yüzde 31 seviyesindeyken, son 5 yılda bu oran yüzde 17’lere kadar geriledi.

Birinci el satışların payı da yüzde 45’ten yüzde 30’a düştü. Kredi faizlerinin düşmesi ve BDDK’nın kredi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte birinci el satışlarda yeniden artış yaşanmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Sözcü