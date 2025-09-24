Konut ve Kirada Yeni Zam Dalgası! Vatandaş İçin Kabus Senaryosu Başladı! Faizler Düşse de Çare Yok

Türkiye’de konut piyasası yeniden hareketleniyor. Önümüzdeki 6 ayda kredi faizlerinde indirim beklense de, hem konut fiyatlarında hem de kiralarda ciddi artış olacağı öngörülüyor. Bu durum ev sahibi olmayı planlayanları ve kiracıları şimdiden endişelendirdi.

Son Güncelleme:
Konut ve Kirada Yeni Zam Dalgası! Vatandaş İçin Kabus Senaryosu Başladı! Faizler Düşse de Çare Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de konut piyasası hareketleniyor. Ev sahipliği oranı her geçen yıl azalırken, yüksek fiyatlar ve kiralar hem vatandaşların hem de sektör temsilcilerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye iş birliğinde 25 şirketin katılımıyla hazırlanan anket, önümüzdeki 6 aya ilişkin çarpıcı beklentileri ortaya koydu.

FAİZLER DÜŞSE DE ÇARE YOK

Araştırmaya katılan firmaların tamamı, konut kredisi faiz oranlarının önümüzdeki 6 ayda düşeceğini öngörüyor. Mart ayında yapılan ankette kredili satışların artmasını bekleyenlerin oranı yüzde 28,4 seviyesindeyken, bu oran son ankette yüzde 76’ya kadar yükseldi.

Konut ve Kirada Yeni Zam Dalgası! Vatandaş İçin Kabus Senaryosu Başladı! Faizler Düşse de Çare Yok - Resim : 1

KONUT VE KİRA BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

Rapora göre, katılımcıların yüzde 72’si konut fiyatlarında artış beklerken, fiyatların aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 28’de kaldı. Öte yandan kiralarda yükseliş bekleyenlerin oranı yüzde 80’e ulaştı. Sektör temsilcilerinin yüzde 68’i ise 6 ay içinde yeni projelere başlamayı planlıyor.

BİRİNCİ EL SATIŞLARDA ZAM HAZIRLIĞI

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, üyelerin tamamının önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngördüğünü belirtti. Yılmaz, "Bu durum sektörün nabzıyla alınan kararların örtüştüğünü gösteriyor. 2016–2020 döneminde kredili satışların ilk 8 aylık ortalaması yüzde 31 seviyesindeyken, son 5 yılda bu oran yüzde 17’lere kadar geriledi.

Konut ve Kirada Yeni Zam Dalgası! Vatandaş İçin Kabus Senaryosu Başladı! Faizler Düşse de Çare Yok - Resim : 2

Birinci el satışların payı da yüzde 45’ten yüzde 30’a düştü. Kredi faizlerinin düşmesi ve BDDK’nın kredi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte birinci el satışlarda yeniden artış yaşanmasını bekliyoruz." dedi.

2026 Asgari Ücret İçin Çalışanları Yıkan Açıklama: Beklenen Değil, Korkulan Oldu! Milyonların Umudu Bitti2026 Asgari Ücret İçin Çalışanları Yıkan Açıklama: Beklenen Değil, Korkulan Oldu! Milyonların Umudu BittiEkonomi
Sağlıkta Yeni Dönem: Türkiye'de Bir ilk! QR Kodlu Sistem Tüm Hastanelere GeliyorSağlıkta Yeni Dönem: Türkiye'de Bir ilk! QR Kodlu Sistem Tüm Hastanelere GeliyorEkonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
konut fiyatları Kira Fiyatları
Son Güncelleme:
2026 Asgari Ücret İçin Çalışanları Yıkan Açıklama: Beklenen Değil, Korkulan Oldu! Milyonların Umudu Bitti 2026 Asgari Ücret İçin Çalışanları Yıkan Açıklama: Beklenen Değil, Korkulan Oldu
Dev Otomobil Markasından Piyasaları Altüst Eden Karar! Üretimi Durdurdu: Yüzlerce Çalışan Evine Gönderildi Dev Otomobil Markası Üretimi Durdurdu
Altında Rekor, Sahteciliği Patlattı: 'Gerçeğinden Ayırmak Mümkün Değil' Altında Rekor, Sahteciliği Patlattı
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı Ünlü Oyuncu Sette Kaza Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Mahkeme 'Durdurma' Kararı Vermişti! CHP İstanbul Kongresi Başladı 'Durdurma' Kararı Sonrasında Heyet CHP İl Kongresi’nde
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7.200’e Düşüyor Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik Müjdesi