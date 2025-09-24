Altında Rekor, Sahteciliği Patlattı: 'Gerçeğinden Ayırmak Mümkün Değil'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan rekor artış, piyasada sahtecilik olaylarını da patlama noktasına getirdi. İnternet üzerinden sahte altın satan siteler açılırken, 225 liraya çeyrek altın satıldığı tespit edildi.

Kuyumcular, vatandaşın sahte altını ayırt etmesinin mümkün olmadığını söyledi

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın ve 14 yılın zirvesine çıkan gümüş, hem yatırımcıların hem de vatandaşların gözdesi haline geldi. Ancak bu ilgi, sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini de beraberinde getirdi. Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, düğünlerde takılan sahte çeyrek altınların sayısı bu yıl üçe katlanırken, gümüşte de yatırım dolandırıcılıkları dikkat çekiyor.

Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkânsız olan sahte gram, çeyrek ve yarım altınların yanı sıra ajda bilezik, Trabzon seti, hasır kelepçe ve akıtma kolye gibi takıların da sahte versiyonları online platformlarda satılıyor. Fiyatları 300 liradan başlayıp 12 bin 500 liraya kadar çıkan bu ürünler, "gerçeğinden ayırt edilemez" başlığıyla pazarlanıyor.

Online platformlarda sahte altın satılıyor

SAYILARI GİDEREK ARTIYOR

Kuyumcular, her yıl düğünlerde 1-2 sahte çeyrek altına rastlandığını ancak bu yıl sayının üç-dört katına çıktığını belirtiyor. Kuyumcular, vatandaşların sahte altını kendi imkânlarıyla ayırt etmesinin mümkün olmadığını, bu durumun ancak kuyumcu kontrolünde ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Ayrıca sahte altın ve gümüş satan internet sitelerinin hızla çoğaldığına dikkat çekerek, devletin bu konuda adım atması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Sabah