Dövizde Yön Arayışı Sürüyor! İşte 24 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. 24 Eylül Çarşamba sabahına girilirken yatırımcılar ve vatandaşlar, kurlardaki anlık değişimleri yakından izlemeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,3085 TL, satışta ise 41,4740 TL olarak açıkladı. Bir önceki gün bu rakamlar alışta 41,2694 TL, satışta 41,4348 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1796, sterlin/dolar paritesi 1,3522, dolar/yen paritesi ise 147,830 olarak kaydedildi.

DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Haftanın üçüncü işlem gününde Dolar/TL 41,42 alış, 41,43 satış seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL ise 48,95 bandında hareket ediyor.

