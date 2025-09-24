Dövizde Yön Arayışı Sürüyor! İşte 24 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarındaki hareketlilik 24 Eylül sabahında da devam ediyor. Yatırımcıların ve vatandaşların merakla takip ettiği dolar ve euro, yeni güne kritik seviyelerden başladı. İşte 24 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları...

Dövizde Yön Arayışı Sürüyor! İşte 24 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları
Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. 24 Eylül Çarşamba sabahına girilirken yatırımcılar ve vatandaşlar, kurlardaki anlık değişimleri yakından izlemeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,3085 TL, satışta ise 41,4740 TL olarak açıkladı. Bir önceki gün bu rakamlar alışta 41,2694 TL, satışta 41,4348 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1796, sterlin/dolar paritesi 1,3522, dolar/yen paritesi ise 147,830 olarak kaydedildi.

DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Haftanın üçüncü işlem gününde Dolar/TL 41,42 alış, 41,43 satış seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL ise 48,95 bandında hareket ediyor.

