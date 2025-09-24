Gram 5 Bin Lira Eşiğini Aştı, Piyasalar Hareketli: Yeni Rekor Yolda mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda yaşanan geri çekilme, Türkiye’de altın fiyatlarına da yansıdı. Salı günü 5 bin 48 lirayla tarihi zirveyi gören gram altın, yüzde 0,2’lik düşüşle 5 bin 18 lira seviyesine geriledi.

Altın fiyatları rekor sonrası geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararlarında yüksek enflasyon ile zayıflayan iş gücü piyasası arasında denge kurmaları gerektiğini vurguladı. Ancak Powell’ın net yönlendirme yapmayan açıklamaları, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

PİYASALARIN GÖZÜ VERİLERDE

Piyasaların gözü bu hafta açıklanacak verilere çevrildi. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise enflasyonun seyrine ışık tutacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi takip edilecek.

Gram altın 5.014 liradan işlem görüyor

Öte yandan, NATO’nun Rusya’ya karşı “gerekli tüm araçların kullanılabileceği” yönündeki mesajı ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik açıklamaları da küresel piyasalarda yakından izleniyor.

Altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 5.014,19 TL

Çeyrek altın: 8.466,00 TL

Yarım altın: 16.941,00 TL

Tam altın: 33.763,98 TL

Cumhuriyet altını: 33.754,00 TL

Gremse altın: 84.668,88 TL

Ons altın: 3.766,78 dolar

