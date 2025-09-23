Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Lirayı Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, Asya piyasalarında yaşanan yükselişle birlikte yeni bir rekora imza attı. Salı günü ons altın 3.759,23 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, yurtiçinde gram altın 5003 TL ile rekor kırdı.

Küresel piyasalarda altındaki yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne gireceği beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden güçlü girişler etkili oldu. Ons altın, rekor seviyesinin ardından bu sabah itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 3.743,37 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, Fed’in faiz indirimi adımlarının gündemde kalmaya devam etmesiyle dördüncü çeyreğe doğru altın fiyatları için risk-ödül dengesinin pozitif seyrini sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca ETF girişlerinin, fiyatları yukarı yönlü destekleyen en önemli unsur olmaya devam ettiği vurgulandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 5.003,65 TL

Çeyrek altın 8.398,00 TL

Yarım altın 16.807,00 TL

Tam altın 33.091,13 TL

Gremse altın 82.981,58 TL

Cumhuriyet altını 33.486,00 TL

