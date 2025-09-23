Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Lirayı Aştı

Asya piyasalarında ons altın 3.759 dolara çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü. Yurtiçinde gram altın 5000 TL’yi aşarak rekor kırdı. Fed’in faiz indirim sürecine yönelik beklentilerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.

Son Güncelleme:
Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Lirayı Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, Asya piyasalarında yaşanan yükselişle birlikte yeni bir rekora imza attı. Salı günü ons altın 3.759,23 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, yurtiçinde gram altın 5003 TL ile rekor kırdı.

Küresel piyasalarda altındaki yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne gireceği beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden güçlü girişler etkili oldu. Ons altın, rekor seviyesinin ardından bu sabah itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 3.743,37 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, Fed’in faiz indirimi adımlarının gündemde kalmaya devam etmesiyle dördüncü çeyreğe doğru altın fiyatları için risk-ödül dengesinin pozitif seyrini sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca ETF girişlerinin, fiyatları yukarı yönlü destekleyen en önemli unsur olmaya devam ettiği vurgulandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 5.003,65 TL
Çeyrek altın 8.398,00 TL
Yarım altın 16.807,00 TL
Tam altın 33.091,13 TL
Gremse altın 82.981,58 TL
Cumhuriyet altını 33.486,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gram Altın Rekor
Son Güncelleme:
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tek Haneli Enflasyon için Tarih Verdi Cevdet Yılmaz, Tek Haneli Enflasyon için Tarih Verdi
Hazine Alacakları Belli Oldu Hazine Alacakları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede Ballon d’Or'un Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede