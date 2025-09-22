Hazine Alacakları Belli Oldu

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 33,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payın, 11,1 milyar lirayla mahalli idarelere ait olduğu belirtildi.

Hazine Alacakları Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 33,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Hazine Alacakları Belli Oldu - Resim : 1

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,2 milyar lira tahsil edildi.

Bakanlık Düğmeye Bastı: Vergi Yüzsüzleri Açıklanıyor! Maliye Tebliği YayımlandıBakanlık Düğmeye Bastı: Vergi Yüzsüzleri Açıklanıyor! Maliye Tebliği YayımlandıEkonomi
Hazine Bugün 67 Milyar Lira BorçlandıHazine Bugün 67 Milyar Lira BorçlandıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos
KYK Yurtları Doldu, Öğrenciler Çaresiz! Üniversite Şehirlerinin Kira Haritası Belli Oldu Şehirlerin Kira Haritası Açıklandı! Öğrenciler Çaresiz
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
Ali Koç Büyük Ah Almış! Aziz Yıldırım’ın Yıllar Önce Söyledikleri Gerçek Oldu Aziz Yıldırım’ın Yıllar Önce Söyledikleri Gerçek Oldu
Fenerbahçe'de Başkan Değişimi Sonrası Hisselerde Dalgalanma Başkan Değişimi Sonrası 'FENER' Kaybetti, 'KOÇ' Kazandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar