Hazine Alacakları Belli Oldu
Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 33,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payın, 11,1 milyar lirayla mahalli idarelere ait olduğu belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 33,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,2 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: AA