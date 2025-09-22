Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tek Haneli Enflasyon için Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023’te yüzde 65 olan enflasyonun 2024’te yüzde 44’e düştüğünü hatırlattı. Yılmaz, tek haneli enflasyon için de tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin açıklandığı törende ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Yılmaz, enflasyonun düşmeye devam ettiğini vurguladı ve “2028 hedefimiz nettir: Enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli rakamlara indireceğiz” dedi. Yılmaz, 2023 sonunda yüzde 65 olan enflasyonu 2024 sonunda yüzde 44’e indirdiklerini söyledi. Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz bir düşüş trendi yakalandığını ve toplamda 42,5 puanlık iyileşme sağlandığını belirtti. 2025 boyunca da bu düşüşün devam edeceğini ve enflasyonun yüzde 30’un altına çekileceğini ifade etti.

'REZERVLER ARTTI'

Yılmaz, finansal alandaki gelişmelere de dikkat çekti. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin Mayıs 2023’te 98,5 milyar dolar iken, Eylül 2025 itibarıyla 177,9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Türkiye’nin risk primini ölçen CDS oranının da 379 baz puandan 240’a gerilediğini belirtti. Türk lirasına güvenin güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, kurda dalgalanmaların azaldığını, döviz mevduatına olan aşırı talebin dengelendiğini söyledi. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının kademeli olarak sonlandırıldığını ve bu hesapların toplam miktarının 8,4 milyar dolara kadar düştüğünü paylaştı.

HEDEFLERİ TEK TEK SIRALADI

Orta Vadeli Program’ın (OVP) hedeflerini açıklayan Yılmaz, 2028 yılı için şu planları ortaya koydu:

Enflasyon: Tek haneye düşürülecek.

Cari Açık: Milli gelirin yüzde 1’i seviyesinde tutulacak.

İstihdam: 2,5 milyon yeni iş imkânı oluşturulacak.

İşsizlik: Yüzde 8’in altına inecek.

İhracat: Mal ihracatı 300 milyar doların üzerine çıkacak.

Hizmet İhracatı: 150 milyar dolara ulaşacak; bunun 75 milyar doları turizmden gelecek.

