KYK Yurtları Doldu, Öğrenciler Çaresiz! Üniversite Şehirlerinin Kira Haritası Belli Oldu

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler için kiralık ev arayışı yeniden hız kazandı. KYK yurtlarında yer bulamayan öğrenciler, çareyi özel kiralık konutlarda ararken, fiyatlardaki artış dikkat çekiyor. Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın, Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip 20 ilde yaptığı araştırma, öğrenci şehirlerinde kiraların son durumunu ortaya koydu. Ağustos 2025 verilerine göre, birçok şehirde kira fiyatları yıllık enflasyona paralel şekilde yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAMSUN’DA

Rapora göre, kiraların en çok arttığı il Samsun oldu. Kentte kira fiyatları geçen yıla göre yüzde 41 oranında yükselirken, ortalama birim kira 191 TL/m², ortalama kira bedeli ise 18 bin 946 TL’ye çıktı. Van’da kiralar yüzde 37 artarak 178 TL/m²’ye, ortalama kira ise 16 bin 905 TL’ye ulaştı. Başkent Ankara’da da benzer bir tablo yaşandı; yıllık artış yüzde 37 olurken, ortalama kira 28 bin 588 TL seviyesine çıktı.

İSTANBUL ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Türkiye’nin en fazla öğrenci nüfusuna sahip şehri olan İstanbul, kira bedellerinde zirvede yer aldı. Ağustos 2025 itibarıyla kiralar yıllık yüzde 36 artış kaydetti. Ortalama birim kira 333 TL/m² olurken, şehirde ortalama kira 32 bin 932 TL’ye ulaştı. Böylece Endeksa’nın incelediği 20 il içinde en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul’da kaydedildi.

ANTALYA VE İZMİR DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda göç hareketleri ve yabancı talebi nedeniyle ciddi fiyat artışlarının yaşandığı Antalya’da kiralar yıllık yüzde 36 artarak ortalama 24 bin 346 TL’ye yükseldi. Ege’nin öğrenci kenti İzmir’de ise yıllık artış yüzde 31 oldu. Ortalama birim kira 280 TL/m², ortalama kira ise 27 bin 978 TL olarak hesaplandı.

ESKİŞEHİR VE KOCAELİ’DE DURUM

Türkiye’nin önde gelen öğrenci kentlerinden Eskişehir’de kira artışı yüzde 14’te kaldı. Ortalama kira 17 bin 420 TL olurken, birim fiyat 191 TL/m² seviyesinde gerçekleşti. İstanbul’a yakınlığıyla tercih edilen Kocaeli’nde ise artış yüzde 27 oldu. Ortalama kira 23 bin 485 TL’ye çıktı.

EN UYGUN ŞEHİRLER KÜTAHYA VE KAYSERİ

Araştırmaya göre, öğrencilerin kira konusunda en rahat edebileceği şehirler Kütahya ve Kayseri oldu. Kütahya’da ortalama kira 13 bin 552 TL, Kayseri’de ise 16 bin 659 TL seviyesinde kaldı.

Öte yandan kiralık konut stoklarında da hareketlilik yaşandı. İncelenen şehirler arasında yalnızca Kütahya, Eskişehir, Çanakkale ve Sivas’ta stok artışı görüldü. En fazla kiralık konutun bulunduğu şehir ise İstanbul olarak öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi