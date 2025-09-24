Fed Başkanı Powell’ın Uyarıları Wall Street’i Vurdu!

Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonda yukarı, istihdamda aşağı yönlü risklere dikkat çekmesi New York borsasında satışları tetikledi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq günü düşüşle tamamlarken, Fed üyelerinden farklı tonlarda faiz mesajları geldi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın "Enflasyonda yukarı, istihdamda aşağı yönlü riskler arttı” uyarısı, Wall Street’te satış dalgası başlattı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq günü değer kaybıyla kapattı. New York borsasında Powell’ın açıklamalarının gölgesinde Dow Jones yüzde 0,19, S&P 500 yüzde 0,55, Nasdaq ise yüzde 0,95 geriledi.

POWELL NE DEMİŞTİ?

Powell, katıldığı bir etkinlikte yaptığı değerlendirmede, kısa vadeli risklerin enflasyon tarafında yukarı, istihdam tarafında ise aşağı yönlü olduğuna dikkat çekerek, “Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Son toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptıklarını hatırlatan Powell, mevcut politika duruşunu “hala orta derecede kısıtlayıcı” olarak gördüğünü belirtti.

Fed üyelerinden de farklı tonlarda açıklamalar geldi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini vurgularken; Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, “tetikte kalma” çağrısı yaptı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise zayıflayan iş gücü piyasasına dikkat çekerek daha kararlı faiz indirimleri gerektiğini savundu.

