Türkiye’nin Çocukları Umutsuzluk Gölgesinde: 7 Milyon Çocuk Afrika Düzeyinde Aç!

TÜİK’in “Türkiye’de Çocuk 2025” araştırması, Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun vahim tablosunu ortaya koydu. Verilere göre, 15 yaş altı her 100 çocuktan 32’si, yani 7 milyon 39 bin çocuk, Afrika ülkeleri seviyesinde açlık çekiyor. Çocukların temel ihtiyaçlara erişimi alarm verici düzeyde kısıtlı.

KAHREDEN VERİLER...

Araştırmaya göre, 6,7 milyon çocuk günde bir öğün et, tavuk, balık veya yumurta yiyemiyor. 7,8 milyon çocuk bisiklete binmemiş, parklarda paten kaymamış. 2,5 milyon çocuğun doğru düzgün ayakkabısı veya yeni kıyafeti yok. 7 milyon çocuk doğum günü kutlaması veya arkadaş buluşması gibi sosyal aktivitelerden habersiz. Daha da çarpıcı olan, 5,5 milyon çocuğun oyuncağı olmadığı, 4 milyon çocuğun ise yaşına uygun kitap, dergi veya çizgi roman gibi kültürel materyallere erişemediği.

En vahim verilerden biri, 14 milyon çocuğun sinema, tiyatro, konser gibi kültürel etkinliklerden ve spor aktivitelerinden yoksun olması. Bu çocuklar, bir spor müsabakasını dahi izleyememiş. Ayrıca, 11 milyon çocuk tatil kavramından uzak; bir haftalık tatil veya başka bir şehre seyahat imkânı bulunmuyor.

ÇOCUK YOKSULLUĞUNDA İKİNCİ SIRADAYIZ!

Türkiye’de genel yoksulluk oranı yüzde 28,4 iken, çocuk yoksulluğu yüzde 35,3 ile bu oranın 5 puan üzerinde. OECD üyesi 37 ülke arasında çocuk yoksulluğunda Kosta Rika’dan sonra ikinci sırada yer alan Türkiye, beşeri sermaye kaybıyla da karşı karşıya.

Kaynak: ANKA