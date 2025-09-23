En Pahalı iPhone 17 Satan Ülkeler Açıklandı! Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyada iPhone 17’nin en pahalı satıldığı ülkeler açıklandı. Vergi ve döviz farkları fiyatları zirveye çıkarırken, Türkiye’nin listede kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
En Pahalı iPhone 17 Satan Ülkeler Açıklandı! Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17, bazı ülkelerde adeta cep yakıyor. Apple’ın resmi internet sitesinde yer alan fiyatlar ve global piyasa analizlerine göre, cihazın en pahalı satıldığı ilk 15 ülke belli oldu. Türkiye'nin listedeki sıralaması şaşırttı.

VERGİLER VE DÖVİZ KURU FARKI BELİRLEYİCİ

Dünya genelinde iPhone 17 fiyatlarının ciddi farklılık göstermesinin en büyük nedeni yüksek vergiler, ithalat maliyetleri ve döviz kuru farkları... KDV, gümrük vergileri ve yerel politikalar, telefon fiyatlarının ülkeden ülkeye değişmesinde kritik rol oynuyor.

En Pahalı iPhone 17 Satan Ülkeler Açıklandı! Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim : 1

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere gibi ülkelerde iPhone 17 daha ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunulurken; bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde fiyatlar oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. Bu durum, tüketicilerin alım gücü ve ülkelerin ekonomik politikalarıyla doğrudan bağlantılı.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Listede Türkiye’nin de yer alıp almadığı merak konusu oldu. Uzmanlar, vergi yükü ve döviz kuru nedeniyle Türkiye’de iPhone fiyatlarının genellikle dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkat çekiyor.

En Pahalı iPhone 17 Satan Ülkeler Açıklandı! Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim : 2

İŞTE EN PAHALI iPHONE 17 SATAN ÜLKELER

15. United States: 1,199
14. Japan: 1,320
13. UAE: 1,388
12. China: 1,405
11. South Korea: 1,429
10. Australia: 1,460
9. Switzerland: 1,505
8. Saudi Arabia: 1,519
7. United Kingdom: 1,624
6. Mexico: 1,681
5. Germany: 1,700
4. India: 1,700
3. France: 1,735
2. Brazil: 2,340
1. Türkiye: 2,899

Sağlıkta Yeni Dönem: Türkiye'de Bir ilk! QR Kodlu Sistem Tüm Hastanelere GeliyorSağlıkta Yeni Dönem: Türkiye'de Bir ilk! QR Kodlu Sistem Tüm Hastanelere GeliyorEkonomi

Apple’a Soğuk Duş: iPhone 17’de Beklenmedik Hata Ortaya Çıktı! Satışa Çıkar Çıkmaz Tepki YağdıApple’a Soğuk Duş: iPhone 17’de Beklenmedik Hata Ortaya Çıktı! Satışa Çıkar Çıkmaz Tepki YağdıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Apple iPhone
Son Güncelleme:
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
OECD'den Kritik 'Türkiye' Hamlesi: Enflasyon Tahminini Yükseltti OECD'den Kritik 'Türkiye' Hamlesi
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Sağlıkta Yeni Dönem: Türkiye'de Bir ilk! QR Kodlu Sistem Tüm Hastanelere Geliyor Sağlıkta Yeni Dönem: Türkiye'de Bir ilk! QR Kodlu Sistem Tüm Hastanelere Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatın Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu