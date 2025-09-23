Altın Alev Aldı! Yatırımcılar Beklemede… Gözler O Saate Kilitlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, salı günü tarihi zirvesini görmesinin ardından yatay seyre geçti. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma öncesinde temkinli bir bekleyiş hâkim. Doların değer kaybetmesi ve faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını destekleyen başlıca etkenler arasında yer aldı.

SPOT VE VADELİ ALTINDA REKOR SEVİYELER

Spot altın, salı gününün erken saatlerinde 3.759,02 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu zirve sonrası hafif gerileyerek 3.745,39 dolarda dengelendi. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1'lik artışla 3.779,50 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN 5 BİN LİRAYI AŞTI

Ons altındaki bu yükseliş, yurtiçinde gram altına da yansıdı. Gram altın, sabah saatlerinde 5.003 lira ile yeni bir rekor kırdıktan sonra 4.980 lira seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 5.154 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini tazeledi. Şu sıralarda 5.140 lira civarında işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ, ALTIN GÜÇLENDİ

ABD dolar endeksi (DXY), yüzde 0,1 düşüşle altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, kısa vadede altının yukarı yönlü trendini koruduğunu belirtirken, teknik nedenlerle kısa süreli geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Wong’a göre altındaki önemli destek seviyeleri 3.710 ve 3.690 dolar olarak öne çıkıyor.

PİYASALAR POWELL’IN KONUŞMASINI BEKLİYOR

Yatırımcıların odak noktası, TSİ 19.35’te konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikasına ilişkin vereceği mesajlar. Yeni atanan Fed Guvernörü Stephen Miran, mevcut faiz seviyesinin gereğinden fazla sıkı olduğunu savunarak agresif faiz indirimleri yapılmaması halinde işgücü piyasasının risk altında kalabileceği uyarısında bulundu. Buna karşın bazı Fed yetkilileri, enflasyon risklerine karşı daha temkinli bir duruş gerektiğini belirtiyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Geçtiğimiz hafta Fed, istihdam piyasasındaki yavaşlamayı gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan indirmişti. Banka, önümüzdeki toplantılarda yeni indirim sinyalleri verirken, kalıcı enflasyonla mücadelede temkinli olunması gerektiğine de vurgu yaptı. CME FedWatch verilerine göre Ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim ihtimali yüzde 90 seviyesinde; Aralık ayı için bu oran yüzde 75.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ NE GETİRECEK?

Altın fiyatlarının seyrinde önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikasına dair açıklamalar ve ekonomik veriler belirleyici olacak. Powell’ın konuşması, piyasaların yönünü tayin etmede kritik bir rol oynayacak. Faiz indirimlerinin hızlanması, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyabilir.