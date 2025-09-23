Sağlıkta Yeni Dönem: Türkiye'de Bir ilk! QR Kodlu Sistem Tüm Hastanelere Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’da Gazi Devlet Hastanesinde hayata geçirilen ve tüm Türkiye'ye yayılması planlanan “QR Kod Temizlik Uygulaması” ile hastanelerde hijyen standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar ve sağlık çalışanları, ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak anında bildirebilecek.

ANINDA MÜDAHALE İMKANI

Hastanenin yazılım ekibi tarafından geliştirilen uygulamada, kullanıcılar karşılarına çıkan ekrandan “çok iyi”, “iyi”, “orta”, “kötü” veya “çok kötü” seçeneklerinden birini işaretleyebiliyor. Gönderilen bildirimler doğrudan temizlik personeline SMS yoluyla iletiliyor ve rutin sürecin beklenmesine gerek kalmadan hızlıca müdahale ediliyor. Böylece hem hijyen seviyesinin yükseltilmesi hem de hasta, çalışan ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

"EKSİK VARSA ANINDA GİDERİLİYOR"

Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve projenin yazılımını geliştiren bilgi işlem birimi sorumlusu Salih Şahin

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, sistemin hastanelerdeki temizlik ihtiyaçlarını en kısa sürede çözmek için geliştirildiğini belirterek, "Peçete ya da sıvı sabun eksikliği gibi durumlar QR kod üzerinden bildiriliyor. Geri bildirimler doğrudan hastane yönetimine ulaşıyor ve personel talimatlandırılıyor. Eksiklikler anında gideriliyor" dedi.

Uras, uygulamanın ilk etapta Gazi Devlet Hastanesinde başlatıldığını, kısa sürede Samsun’daki tüm sağlık kurumlarına yayılacağını vurguladı. Ayrıca geri bildirimlerin sadece temizlik personeline değil, müdür, başhekim ve yöneticilere de ulaştığını belirterek, "Sorun varsa çözülecek, personel eksikliği varsa takviye yapılacak" diye konuştu.

TÜM HASTANELERE YAYILACAK

Projenin yazılımını geliştiren bilgi işlem birimi sorumlusu Salih Şahin ise İl Sağlık Müdürü’nün talimatıyla hayata geçirilen bu uygulamanın hijyen konusunda büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Uygulamanın Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA