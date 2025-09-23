Yargıtay'dan Tarihi Karar! Çalışanların Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hesabı Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, pandemi döneminde ücretsiz izinde geçirilen sürelerin işçinin kıdem tazminatı ve yıllık izin hesabında dikkate alınacağına hükmetti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kararın yüz binlerce çalışan için dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, "Eksik ödenmiş kıdem tazminatı ve yıllık izin hakları artık alınabilecek" dedi.

SÜREYİ GEÇERSE DİKKATE ALINMAYACAK

SGK Başuzmanı İsa Karakaş

29 Mayıs 2025 tarihli kararda, ücretsiz izin uygulamasının işçinin iradesi dışında gerçekleştiği vurgulandı. Yargıtay, pandemi sürecinde işçilerin mağduriyet yaşamaması için, 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10/2 maddesi uyarınca, ücretsiz iznin bildirim süresine eklenen 6 haftayı aşmamak kaydıyla hizmet süresinden sayılmasına karar verdi. Ancak bu süreyi aşan ücretsiz izinlerin kıdem ve yıllık izin hesabında dikkate alınmayacağı belirtildi.

"YÜZ BİNLERCE ÇALIŞAN FAYDALANACAK"

Kararı değerlendiren İsa Karakaş, bölge mahkemelerinde bu konuda farklı kararlar alındığını ve konunun Yargıtay’a taşındığını hatırlattı. Karakaş, "Yeni karar ile birlikte yüz binlerce çalışan, eksik ödenmiş kıdem tazminatı ve yıllık izin haklarını alabilecek. Bu karar çok önemli bir boşluğu doldurdu" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİN HAK KAYBI ÖNLENECEK

Pandemi döneminde ücretsiz izinlerin ne kıdem ne de yıllık izin hesabında dikkate alınmadığını hatırlatan Karakaş, bunun işçiler açısından “hiç çalışmamış gibi” bir tablo yarattığını söyledi. Karara göre artık ihbar süreleri artı 6 hafta hizmet süresine eklenecek, bu sınırı aşan süreler ise hesaba katılmayacak.

İŞVERENLERE VE ÇALIŞANLARA UYARI

Karakaş, halen çalışan işçilere işverenlerine başvurarak haklarını talep etmeleri çağrısında bulundu. İşten ayrılmış olanlar içinse 5 yıllık zaman aşımı bulunduğunu belirtti. “İşçiler dava açtıkları takdirde bu emsal kararla davaları kazanacaklar. İşverenlerin ise gereksiz yere mahkeme masrafı ödememesi için hakları doğrudan vermesi en doğru yol olacaktır” dedi.

YILLIK İZNİ OLMAYANLAR İÇİN FIRSAT

Karakaş ayrıca, pandemi döneminde henüz bir yılını doldurmadan ücretsiz izne ayrılan işçilerin de bu kararla birlikte hem kıdem tazminatına hem de yıllık izne hak kazanabileceğini belirtti.

NE YAPMALI?

Çalışanların öncelikle işverene giderek ücretsiz izin sürelerinin hesaba katılmasını talep etmeleri gerektiğini söyleyen Karakaş, "Eğer işveren bu talebi reddederse, işçiler emsal karara dayanarak dava açabilir ve haklarını alabilirler" açıklamasında bulundu.

