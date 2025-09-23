Toyota, Honda, Chery, BYD... Vergi Kararı Sonrası Liste Belli Oldu: Hangi Otomobil Fiyatı Düşecek, Hangi Marka Zamlanacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomobil piyasasında merakla beklenen yeni gümrük vergisi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın ardından hangi marka ve modellerin fiyatlarının düşeceği, hangilerinin ise zamlanacağı ortaya çıktı. Toyota, Honda, Subaru, Chery, BYD, MG, SWM ve Tesla gibi markaları yakından ilgilendiren değişiklik, sektörde hareketlilik yaratacak.

EK GÜMRÜK VERGİSİ DEVREDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara ek gümrük vergisi getirildi. Buna göre;

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) araçlarda yüzde 25 veya en az 6 bin dolar,

Plug-in hibritlerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar,

Elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek vergi uygulanacak.

ABD VE ÇİN DETAYI

Yeni karar ile ABD ve Çin’den ithal edilen araçlarda vergi indirimine gidildi. Bu gelişme, özellikle Çinli markalarda fiyat düşüşü beklentisini güçlendirirken, ABD’den de yeni model araçların Türkiye pazarına girmesinin önünü açtı.

HANGİ MARKALARDA İNDİRİM BEKLENİYOR?

Vergi indiriminden en çok Çin’de üretilen modellerin yararlanacağı belirtiliyor. Türkiye’de satışta olan Chery, MG ve SWM markalarına ait bazı modellerde fiyatların gerilemesi bekleniyor.

Bu kapsamda öne çıkan modeller şöyle:

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 8

MG7

MG H

SWM G01, G01F, G03F, G05 PRO

BYD ise yatırım teşviki kapsamında zaten vergiden muaf olduğu için fiyatlarında bir değişiklik olmayacak.

HANGİ MODELLERİN FİYATI ARTACAK?

Yeni düzenleme özellikle Japon ve Afrika menşeli otomobillerin fiyatlarını yukarı çekecek. Toyota, Honda, Subaru ve Lexus gibi markalara ait bazı modellerde zam beklentisi bulunuyor.

Öne çıkan modeller şunlar:

Toyota Corolla Cross, RAV4, Land Cruiser Prado

Honda Civic, HR-V, CR-V

Subaru Crosstrek, Forester

TESLA TÜRKİYE’YE YENİ MODELLER GETİREBİLİR

Tesla, Almanya’da ürettiği Model Y’yi gümrük vergisinden muaf şekilde Türkiye’de satışa sunuyordu. Yeni vergi düzenlemesiyle ABD’den gelecek modellere daha düşük oranlı vergi uygulanması sayesinde, markanın Cybertruck başta olmak üzere farklı modelleri Türkiye’ye getirme ihtimali doğdu.

Kaynak: Haber Merkezi