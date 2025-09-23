Döviz Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü! İşte 23 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomi gündeminin nabzını tutan döviz piyasaları, 23 Eylül Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın ikinci işlem gününde dolar/TL 41,37 seviyesine çıkarak yükselişini sürdürdü. Euro/TL ise 48,84 bandında işlem görürken, sterlinde de düşüş dikkat çekti. Piyasalarda yaşanan bu dalgalanma yatırımcıların yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. İşte 23 Eylül Salı güncel döviz kurları...

DOLAR (USD/TRY)

Alış: 41,3727

Satış: 41,3829

EURO (EUR/TRY)

Alış: 48,8366

Satış: 48,8937

STERLİN (GBP/TRY)

Alış: 55,8561

Satış: 55,9188

