Döviz Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü! İşte 23 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

Döviz piyasalarında yön değişti! Dolar 41 TL seviyesine tırmanırken, euro 48,84 bandına geriledi, sterlin ise düşüşe geçti. İşte 23 Eylül 2025 güncel döviz kurları...

Döviz Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü! İşte 23 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomi gündeminin nabzını tutan döviz piyasaları, 23 Eylül Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın ikinci işlem gününde dolar/TL 41,37 seviyesine çıkarak yükselişini sürdürdü. Euro/TL ise 48,84 bandında işlem görürken, sterlinde de düşüş dikkat çekti. Piyasalarda yaşanan bu dalgalanma yatırımcıların yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. İşte 23 Eylül Salı güncel döviz kurları...

Döviz Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü! İşte 23 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları - Resim : 1

DOLAR (USD/TRY)

Alış: 41,3727
Satış: 41,3829

EURO (EUR/TRY)

Alış: 48,8366
Satış: 48,8937

STERLİN (GBP/TRY)

Alış: 55,8561
Satış: 55,9188

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tek Haneli Enflasyon için Tarih Verdi Cevdet Yılmaz, Tek Haneli Enflasyon için Tarih Verdi
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Lirayı Aştı Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Lirayı Aştı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme! Cevizlibağ KYK Yurdu'ndaki Skandalda Flaş Gelişme!
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Ballon d’Or 2025’in Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede Ballon d’Or'un Sahibi Belli Oldu! Kenan Yıldız da Listede