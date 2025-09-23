Döviz Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü! İşte 23 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları
Döviz piyasalarında yön değişti! Dolar 41 TL seviyesine tırmanırken, euro 48,84 bandına geriledi, sterlin ise düşüşe geçti. İşte 23 Eylül 2025 güncel döviz kurları...
Ekonomi gündeminin nabzını tutan döviz piyasaları, 23 Eylül Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde. Haftanın ikinci işlem gününde dolar/TL 41,37 seviyesine çıkarak yükselişini sürdürdü. Euro/TL ise 48,84 bandında işlem görürken, sterlinde de düşüş dikkat çekti. Piyasalarda yaşanan bu dalgalanma yatırımcıların yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. İşte 23 Eylül Salı güncel döviz kurları...
DOLAR (USD/TRY)
Alış: 41,3727
Satış: 41,3829
EURO (EUR/TRY)
Alış: 48,8366
Satış: 48,8937
STERLİN (GBP/TRY)
Alış: 55,8561
Satış: 55,9188
