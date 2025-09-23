Şifa Bulduğu Meyveyi Üretmek İçin Şehir Değiştirdi

Antalya’dan Tefenni’ye dönerek aronya meyvesi yetiştirmeye başlayan Güllü Güller, kalp rahatsızlığına iyi gelen meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmayı hedefliyor. Güller, kalan meyveleri kilosu 300 liradan satışa sunacak.

Antalya’dan Burdur’un Tefenni ilçesine dönerek aronya meyvesi yetiştirmeye başlayan 51 yaşındaki Güllü Güller, kalp rahatsızlığına iyi geldiğini keşfettiği meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak istiyor. Uzun yıllar Antalya’da yaşayan Güller, üç yıldır aronya tüketerek sağlık sorunlarını düzeltti ve memleketi Tefenni’de 10 fidanla başladığı üretimini sekiz yıl içinde bin 200 fidanlık bahçeye dönüştürdü.

Güllü Güller, aronyayı kalp rahatsızlığı olanlara ücretsiz ulaştıracak

HASTALARA ÜCRETSİZ VERECEK

Güller, kendisine ulaşan hastalara meyveyi ücretsiz verirken kalan ürünleri kilosu 300 liradan satmayı planlıyor. Aronya meyvesini televizyonda gördükten sonra araştırdığını belirten Güller, Antalya’nın ikliminde yetişmediğini öğrenince Tefenni’ye dönerek üretime karar verdiğini söyledi. Günlük bir avuç aronya tüketerek faydasını gördüğünü ifade eden Güller, “Kalbe çok iyi geldiğini öğrenince arayış içine girdim. 3 yıl boyunca dışarıdan alarak yemeye başladım. Günlük 1 avuç tüketerek faydasını görünce de dikmeye karar verdim. Arazimiz de vardı. Böylece bir serüven oluştu. Benim şifa bulduğum bu meyveyi istedim ki bütün vatandaşlarımız öğrensin tanısın istedim” dedi.

Güller, aronya üretmek için Antalya'dan Burdur'a taşındı

Kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ve nefes darlığı yaşadığını aktaran Güller, arazilerine sera yapmaktansa aronya dikmeye karar verdiklerini, hasadı eylül başında yaptıklarını söyledi. İklim koşullarına göre olgunlaşma süresinin değiştiğini belirten Güller, bu yıl sıcak ve yağmursuz hava nedeniyle hasadın biraz daha erken başladığını, ancak olgunlaşmayı beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

