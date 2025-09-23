Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Middletown bölgesinde ünlü kahve zinciri Starbucks’ta yaşanan olay, kısa sürede gündem oldu. Bir müşterinin kahve bardağında gördüğü mesaj, işletmede kriz çıkmasına neden olurken, baristanın işine son verildi.

BARDAKTAKİ MESAJ TEPKİ ÇEKTİ

Olay, Kroger isimli süpermarketin içinde faaliyet gösteren Starbucks şubesinde meydana geldi. Autumn Perkins isimli müşteri, sipariş ettiği kahveyi aldıktan sonra bardakta yazılı olan ifadeyi görünce şoke oldu. Barista tarafından yazıldığı belirlenen mesajda, "Irkçıların en sevdiği içecek" yazıyordu.

ŞİKAYET ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Perkins, yaşadığı durumu hemen işletme müdürüne iletti. Tepkisini dile getiren müşteri, insanların birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Perkins, "Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama saygıyı kaybetmemeliyiz. Eğer bu tür davranışlar işten çıkarmayla sonuçlanıyorsa, ben buna razıyım. Çünkü her hareketin bir karşılığı olmalı" dedi.

BARİSTANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Şikayet sonrası işletme yönetimi olayı değerlendirdi ve skandal mesaja imza atan baristanın işine son verildi. Olay, kısa sürede sosyal medyada da yankı bulurken, kahve zincirinin tavrı tartışma yarattı.

