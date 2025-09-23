Yaz Kış Herkes Bu Mağaraya Akın Ediyor! Öyle Bir Özelliği Var ki Duyan Şaşırıyor

Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Soğukluk Mağarası, yaz kış sabit kalan sıfır derece sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Hem serinlemek isteyen vatandaşlar hem de doğaseverler için cazibe merkezi haline gelen mağara, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Yaz Kış Herkes Bu Mağaraya Akın Ediyor! Öyle Bir Özelliği Var ki Duyan Şaşırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi’nde, eski adıyla Serdebe mevkiinde yer alan Soğukluk Mağarası, yılın her döneminde sabit kalan sıfır derece sıcaklığıyla ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Yaz Kış Herkes Bu Mağaraya Akın Ediyor! Öyle Bir Özelliği Var ki Duyan Şaşırıyor - Resim : 1
Mağara girişinde Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun’un yaptırdığı su sebili ve merdiven bulunuyor.

HEP SIFIR DERECE

Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar mağara önünde doğal klimanın keyfini çıkarırken, kışın ise hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düşse de mağaradan gelen esinti yine sıfır dereceyi koruyor. Bu özelliğiyle yıl boyunca ilgi gören mağara, özellikle bölge halkının serinlemek için tercih ettiği doğal bir merkez haline geldi.

Yaz Kış Herkes Bu Mağaraya Akın Ediyor! Öyle Bir Özelliği Var ki Duyan Şaşırıyor - Resim : 2
Mağaradaki sıfır derece sıcaklık hiç değişmiyor

Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken mağaranın çevresinde, geçmişte barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor. Yeşil bir vadinin içinde, 7 köy yolunun üzerinde konumlanan mağara, doğaseverler ve meraklı ziyaretçiler için cazip bir rota sunuyor. Mağara girişinde ise Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun’un kendi imkânlarıyla yaptırdığı su sebili ve merdiven bulunuyor.

Yaz Kış Herkes Bu Mağaraya Akın Ediyor! Öyle Bir Özelliği Var ki Duyan Şaşırıyor - Resim : 3
Soğukluk Mağarası ziyaretçilerin uğrak noktası

Feyzullah Coşkun, mağaranın yaz kış sıfır derece sıcaklığa sahip olduğunu vurgulayarak, “Gelen giden vatandaşlar faydalansın diye semaverden soğuk su sebili yaptık. Buraya uğrayan herkes serinliyor, soğuk su içerek rahatlıyor” dedi. Doğal yapısı ve eşsiz serinliğiyle Soğukluk Mağarası, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Yıllarca Mağara Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! 'Mısır'da da Aynısı Varmış...'Yıllarca Mağara Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! 'Mısır'da da Aynısı Varmış...'Yaşam
Duvarlarından Oluk Oluk Kan Akıyor, Geceleri Fısıltılar Duyuluyor! Kimse İçine GiremiyorDuvarlarından Oluk Oluk Kan Akıyor, Geceleri Fısıltılar Duyuluyor! Kimse İçine GiremiyorYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzurum Sıcaklık
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
1,5 Yıl Dinmeyen Öksürüğün Nedeni Şaşırttı! KOAH Sanılıyordu 1,5 Yıl Dinmeyen Öksürüğün Nedeni Şaşırttı! KOAH Sanılıyordu
Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?