Yaz Kış Herkes Bu Mağaraya Akın Ediyor! Öyle Bir Özelliği Var ki Duyan Şaşırıyor

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi’nde, eski adıyla Serdebe mevkiinde yer alan Soğukluk Mağarası, yılın her döneminde sabit kalan sıfır derece sıcaklığıyla ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Mağara girişinde Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun’un yaptırdığı su sebili ve merdiven bulunuyor.

HEP SIFIR DERECE

Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar mağara önünde doğal klimanın keyfini çıkarırken, kışın ise hava sıcaklığı -15 dereceye kadar düşse de mağaradan gelen esinti yine sıfır dereceyi koruyor. Bu özelliğiyle yıl boyunca ilgi gören mağara, özellikle bölge halkının serinlemek için tercih ettiği doğal bir merkez haline geldi.

Mağaradaki sıfır derece sıcaklık hiç değişmiyor

Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken mağaranın çevresinde, geçmişte barut yapımında kullanılan kükürt çıkarıldığı biliniyor. Yeşil bir vadinin içinde, 7 köy yolunun üzerinde konumlanan mağara, doğaseverler ve meraklı ziyaretçiler için cazip bir rota sunuyor. Mağara girişinde ise Ali Koçak ve Feyzullah Coşkun’un kendi imkânlarıyla yaptırdığı su sebili ve merdiven bulunuyor.

Soğukluk Mağarası ziyaretçilerin uğrak noktası

Feyzullah Coşkun, mağaranın yaz kış sıfır derece sıcaklığa sahip olduğunu vurgulayarak, “Gelen giden vatandaşlar faydalansın diye semaverden soğuk su sebili yaptık. Buraya uğrayan herkes serinliyor, soğuk su içerek rahatlıyor” dedi. Doğal yapısı ve eşsiz serinliğiyle Soğukluk Mağarası, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Kaynak: İHA