OECD'den Kritik 'Türkiye' Hamlesi: Enflasyon Tahminini Yükseltti

OECD, raporunda Türkiye için tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e çekti.

Son Güncelleme:
OECD'den Kritik 'Türkiye' Hamlesi: Enflasyon Tahminini Yükseltti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. Kuruma göre, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 2,9’dan yüzde 3,2’ye yükseltildi. Aynı dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde 31,4’ten yüzde 33,5’e çıkarıldı.

2026'DA ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

2026 yılı için Türkiye’nin büyüme beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye düşürüldü. Buna karşılık enflasyon tahmini yüzde 18,5’ten yüzde 19,2’ye yükseltildi. OECD raporu, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve ABD tarifelerinin Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde risk oluşturduğunu vurguluyor.

OECD'den Kritik 'Türkiye' Hamlesi: Enflasyon Tahminini Yükseltti - Resim : 1

ABD, AB ve DİĞER ÜLKELER İÇİN TAHMİNLER

ABD ekonomisi için 2025 büyüme tahmini de yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,5'te kaldı.2026'da enflasyonun ise yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü.

Çin için 2025 tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a, 2026 tahmini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi. Japonya'nın 2025 büyüme tahmini ise yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e, 2026 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseldi.

OECD'den Kritik 'Türkiye' Hamlesi: Enflasyon Tahminini Yükseltti - Resim : 2

KÜRESEL RİSKLER VE UYARILAR

Rapor, ABD tarifeleri gibi ticari engellerin 2026 yılında küresel büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkiler yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca artan enflasyon riskleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikalarını etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan ToplatılıyorBakanlık Duyurdu! O Ürünler Raflardan ToplatılıyorGündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tek Haneli Enflasyon için Tarih VerdiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tek Haneli Enflasyon için Tarih VerdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Enflasyon Türkiye
Son Güncelleme:
Şifa Bulduğu Meyveyi Üretmek İçin Şehir Değiştirdi Şifa Bulduğu Meyveyi Üretmek İçin Şehir Değiştirdi
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Yargıtay'dan Tarihi Karar! Çalışanların Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hesabı Değişti Yargıtay'dan Tarihi Karar! Çalışanların Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hesabı Değişti
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?