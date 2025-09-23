OECD'den Kritik 'Türkiye' Hamlesi: Enflasyon Tahminini Yükseltti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. Kuruma göre, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 2,9’dan yüzde 3,2’ye yükseltildi. Aynı dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde 31,4’ten yüzde 33,5’e çıkarıldı.

2026'DA ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

2026 yılı için Türkiye’nin büyüme beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye düşürüldü. Buna karşılık enflasyon tahmini yüzde 18,5’ten yüzde 19,2’ye yükseltildi. OECD raporu, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve ABD tarifelerinin Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde risk oluşturduğunu vurguluyor.

ABD, AB ve DİĞER ÜLKELER İÇİN TAHMİNLER



ABD ekonomisi için 2025 büyüme tahmini de yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,5'te kaldı.2026'da enflasyonun ise yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü.

Çin için 2025 tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a, 2026 tahmini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi. Japonya'nın 2025 büyüme tahmini ise yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e, 2026 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseldi.

KÜRESEL RİSKLER VE UYARILAR

Rapor, ABD tarifeleri gibi ticari engellerin 2026 yılında küresel büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkiler yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca artan enflasyon riskleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikalarını etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi