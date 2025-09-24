2026 Asgari Ücret İçin Çalışanları Yıkan Açıklama: Beklenen Değil, Korkulan Oldu! Milyonların Umudu Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılı asgari ücret zammı şimdiden gündemde. Memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarının ardından gözler özel sektörde çalışan milyonlarca işçiye çevrildi. Ocak ayına aylar kala "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu hem işçilerin hem de işverenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

MİLYONLAR ZAM BEKLİYOR

Temmuz ayında ara zam yapılmaması ve yıl sonuna doğru artan fiyatların etkisiyle geçim sıkıntısı büyürken, asgari ücretliler umutlarını 2026 zammına bağladı. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci; milyonlarca çalışan maaşlarının enflasyon karşısında ne kadar artacağını öğrenmek istiyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK RAKAMI AÇIKLADI

Karakaş, açlık sınırının 27 bin TL’yi aştığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla asgari ücretin; konut, gıda, sağlık, giyim, ulaşım ve kültür gibi temel ihtiyaçları karşılaması bir zorunluluktur. Dolayısıyla olması gereken rakam, Türk-İş’in açıkladığı bekar bir çalışanın yaşam maliyeti olan 34 bin 981 TL’dir. Bu tutarla mevcut asgari ücret arasındaki fark 12 bin 877 TL’ye çıkmış durumda. Yani bu fark, asgari ücretin yüzde 63’üne denk geliyor." dedi.

"2026’DA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"

Gelecek yıl maaşların işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacağını savunan Karakaş, "Yeni asgari ücretin 2026 Şubat ayında çalışanların cebine gireceği düşünüldüğünde, farkın daha da büyüyeceği aşikar. Şimdiden bir miktar telaffuz etmek doğru olmasa da, yeni asgari ücretin Türk-İş’in açıklayacağı açlık sınırının altında belirleneceğini söylemek yanlış olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi