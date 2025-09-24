CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ne Durdurma Talebi Borsayı Vurdu! BIST100'de Sert Düşüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi öncesinde alınan durdurma kararı, Borsa İstanbul’da sert dalgalanmaya neden oldu. Daha önce il yönetimine kayyum atayan mahkeme, kongrenin yapılmaması yönündeki talebi iletirken, bu gelişme kırılgan seyreden piyasaları olumsuz etkiledi.

BIST100 GERİ ÇEKİLDİ

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ne dakikalar kala, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin durdurulmasına ilişkin yazısının duyurulmasıyla Borsa İstanbul’da satışlar hızlandı. BIST100 endeksi 11 bin 352 puandan 11 bin 148 seviyesine kadar geriledi.

Bankacılık endeksindeki kayıp ise yüzde 3’e yaklaşırken, Borsa İstanbul 100 endeksi saat 11.18 itibarıyla yüzde 1,09 düşüşle 11 bin 213 puanda, bankacılık endeksi ise yüzde 2,30 kayıpla 15 bin 847 puanda işlem gördü.

Teknik açıdan BIST 100’de 11.400 ve 11.500 puan seviyeleri direnç, 11.300 ve 11.200 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.

DÜNKÜ KAYIP SONRASI YENİ GERİLEME

Borsa İstanbul’da dün de satış ağırlıklı seyir dikkat çekmiş, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 kayıpla 11 bin 331 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonla mücadele ve parasal gevşemeye dair temkinli mesajları sonrası karışık bir görünüm sürüyor.

Kaynak: ANKA