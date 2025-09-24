Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı İstanbul Barometresi’nin ağustos ayı sonuçlarına göre, kentte ev içi gündemin başında ekonomik sorunlar yer aldı. Bu sorunların başında ise kredi kartı borçları geliyor. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça korkunç. Vatandaşların cüzdanına kredi borcu darbesi. İşte ortaya çıkan rakamlar…

Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor
İstanbul Planlama Ajansı tarafından her ay yayımlanan İstanbul Barometresi’nin ağustos sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre, İstanbulluların ev içi gündeminde ilk sırada ekonomik sorunlar yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 40’ı evlerinde en çok ekonomik sıkıntıların konuşulduğunu belirtirken, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin oranında da artış dikkat çekti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ NASIL?

Barometre sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 22,5’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşünürken, yüzde 40,4’ü kötüleşeceğini öngördü. Kendi ekonomik durumunu değerlendiren İstanbulluların yüzde 29,3’ü iyileşme beklerken, yüzde 26,6’sı kötüleşme beklentisi içinde olduğunu söyledi.

CÜZDANLAR BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR

Araştırmada kredi kartı kullanımına ilişkin dikkat çekici veriler yer aldı. Katılımcıların yüzde 47,6’sı borcun tamamını ödeyebildiğini ifade ederken, yüzde 32,9’u yalnızca asgari tutarı ödeyebildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 8,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyledi.

İstanbul Barometresi’nin bu ayki tematik dosyasında İstanbulluların dijital çağdaki konumuna yer verildi. Araştırmaya göre, kentte üretken dijital yetkinliklerin sınırlı kaldığı görüldü. Dosyada ayrıca Doç. Dr. Erkan Saka’nın konuyla ilgili değerlendirmeleri yer aldı.

Dev Otomobil Markasından Piyasaları Altüst Eden Karar! Üretimi Durdurdu: Yüzlerce Çalışan Evine GönderildiDev Otomobil Markasından Piyasaları Altüst Eden Karar! Üretimi Durdurdu: Yüzlerce Çalışan Evine GönderildiGüncel

Kaynak: AA-ANKA

Kredi Kartı Ekonomik kriz
