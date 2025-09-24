Nakit İhtiyacı Olanlar Dikkat: Bankaların İhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti! 100 Bin TL Çeken Ne Kadar Ödeyecek?

Eylül ayında artan nakit ihtiyacıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizleri yeniden yükselişe geçti. 100 bin liralık kredinin 12 ay vadede geri ödemesi değişti. İşte en düşük ve en yüksek faizli ihtiyaç kredileri...

Nakit İhtiyacı Olanlar Dikkat: Bankaların İhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti! 100 Bin TL Çeken Ne Kadar Ödeyecek?
Eylül ayında nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte ihtiyaç kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Özellikle okulların açılması, taşınma ve tadilat harcamaları, boya-badana masrafları gibi giderlerin yükselmesi tüketicileri bankalara yöneltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre tüketicilerin kullandığı konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Bu tablo içinde en büyük payı ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede ne kadara mal olacağı. Bankaların açıkladığı güncel faiz oranlarına göre tüketicinin geri ödeyeceği toplam tutar değişti. İşte en düşük ve en yüksek faizli ihtiyaç kredileri...

AKBANK – 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %4,33
Toplam Ödeme: 140.736 TL
Aylık Taksit: 11.686 TL

QNB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL

ENPARA.COM – MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %4,14
Toplam Ödeme: 138.323 TL
Aylık Taksit: 11.527 TL

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,61
Toplam Ödeme: 133.556 TL
Aylık Taksit: 11.088 TL

CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,39
Toplam Ödeme: 131.400 TL
Aylık Taksit: 10.908 TL

ING – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,59
Toplam Ödeme: 133.360 TL
Aylık Taksit: 11.072 TL

GARANTİ BBVA – TÜKETİCİ KREDİSİ

Faiz: %4,24
Toplam Ödeme: 139.828 TL
Aylık Taksit: 11.611 TL

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI – SİGORTALI İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı: %4,19
Toplam Ödeme: 139.325 TL
Aylık Taksit: 11.569 TL

İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL

ZİRAAT BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL

VAKIF KATILIM – YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı: %3,89
Toplam Ödeme: 136.326 TL
Aylık Taksit: 11.319 TL

HALKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %5,06
Toplam Ödeme: 148.203 TL
Aylık Taksit: 12.309 TL

HSBC – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,45
Toplam Ödeme: 131.987 TL
Aylık Taksit: 10.957 TL

ŞEKERBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz: %3,55
Toplam Ödeme: 132.967 TL
Aylık Taksit: 11.039 TL

Kaynak: Haber Merkezi

