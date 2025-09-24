Siirt’te Acı Kayıp... Karakol Komutanı Kalbine Yenik Düştü
Siirt’in Baykan ilçesinde görev yapan Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Tahsin Güllü, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güllü, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Siirt’in Baykan ilçesinde Kasımlı Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Tahsin Güllü, 21 Eylül’de kalp rahatsızlığı şikâyetiyle Baykan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Güllü, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bir süredir burada tedavi altında bulunan Güllü, bugün hayatını kaybetti.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, Türk bayrağına sarılı naaş katafalka konuldu ve dualar edildi. Törene ailesi, silah arkadaşları, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk katıldı. Güllü’nün cenazesi, törenin ardından Batman’a gönderildi.
Kaynak: DHA