Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Görüştü
Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nun 80'inci oturumu için bulunduğu New York'ta Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.
Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da hazır bulundu.
Görüşmede bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA