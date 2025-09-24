Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Görüştü

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nun 80'inci oturumu için bulunduğu New York'ta Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile New York'ta Türkevi’nde görüştü.

Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da hazır bulundu.

Görüşmede bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

