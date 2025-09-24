Bursa’daki Yangın Faciasının Yürek Dağlayan Görüntüsü Ortaya Çıktı! Çığlık Çığlığa Can Verdiler
Bursa’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının görüntüsü ortaya çıktı. Yangından kaçmak için balkona sığınan 3 kişinin alevlerin arasında kaldığı anlar yürekleri sızlattı. İşte korku dolu o anlar…
Bursa’nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak’taki 4 katlı Emek Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede yangın çıkmıştı.
Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş yangın diğer katlara da sıçramıştı.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Faciada 81 yaşındaki Belgüzar Kaplan, 88 yaşındaki Müyesser Ar ve 2 yaşındaki Hasan Emir Efe Çorapçı hayatını kaybetmişti.
O anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yangın sonrasında cansız bedenleri balkonda bulunan 3 kişinin, balkonda alevlerin ortasında kaldığı anlar yürekleri dağladı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDILAR
Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar, Karacabey ilçesinde toprağa verildi.
Görüntülerde yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar’dan, bebeği aşağı atmalarını istediği ortaya çıktı.
Kaynak: DHA