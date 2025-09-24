CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den YSK’nın Kongre Kararına Destek: ‘Yapılması Gerekeni Yaptı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin devamına yönelik aldığı kararı değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

Emir, YSK’nin bu konuda geçmişte birçok benzer karar verdiğini vurgulayarak, "YSK yeni kurulmuş bir kurum değil. Daha 15 gün önce benzer bir karara imza attı. Dolayısıyla yapması gerekeni yaptı" ifadelerini kullandı.

Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 12. toplantısının bugün gerçekleştirildiğini hatırlattı.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ”

Komisyona katılan uzmanların sunduğu bilgilerin kıymetli olduğunu belirten Emir, artık somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Emir, "Biz bu ülkenin geleceği için kararlıyız ve cesaretliyiz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Aynı kararlılığı karşı taraftan da bekliyoruz. Güven artırıcı adımların atılması şart" dedi.

"CHP'NİN YÜKSELİŞİ HEDEF ALINIYOR"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin durdurulması yönündeki kararına rağmen YSK’nin devam kararı verdiğini hatırlatan Emir, alınan kararın hukuk içinde bir tutarlılık taşıdığını savundu.

Emir, “CHP'nin yükselişi rahatsızlık yaratıyor. Asıl hedef, partimizin güçlenmesi ve ona umut bağlayan milyonlar” ifadelerini kullandı.

ANKARA SORUŞTURMASINA TEPKİ

Kaynak: AA