ÖSYM Duyurdu: 2025-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri İçin Tarih Belli Oldu

ÖSYM, 2025 YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Yüz binlerce aday, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM’nin dijital platformları üzerinden yapabilecek. Tercih sürecinde kılavuzun dikkatlice incelenmesi gerektiği vurgulandı.

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecini başlattı. Yüz binlerce adayın merakla beklediği ek yerleştirme kılavuzu, ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr’de yayımlandı. Adaylar, 25 Eylül 2025 saat 14.00’ten itibaren 30 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM’den yapılan resmi açıklamada, adayların tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi. Ek yerleştirme işlemlerinin, 2025 YKS Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan kurallara uygun şekilde yürütüleceği ifade edildi. Açıklamada, adayların tercih sürecinde hata yapmamak için bu dokümanları titizlikle gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

ÖSYM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

