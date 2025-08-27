YKS Şampiyonlarının Tercihleri Belli Oldu! İşte Birincilerin Seçtiği Üniversite ve Bölümler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler birincilerin hangi üniversite ve bölümleri seçeceğine çevrildi. Geçmiş yıllarda çoğunlukla tıp fakültelerine yönelen YKS şampiyonlarının bu yılki tercihleri şaşırttı. Tam puan alarak zirveye çıkan 6 öğrenciden 5’i mühendislik bölümlerini seçerken, yalnızca 1’i hukuk fakültesini tercih etti. Peki, birincilerin üniversite tercihleri hangileri oldu? İşte detaylar…

BİRİNCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

TYT’de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Ahmet Eren Özyurtseven (Nizip Fen Lisesi – Gaziantep): Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu)

AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Muhammed İsmail Kuşat (Özel Tan Fen Lisesi – Bursa): Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

YDT İngilizce birincisi Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi): Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu)

YDT Fransızca birincisi Arda Eren Kartal (Galatasaray Lisesi): Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (burslu)

YDT Arapça birincisi Abdulvahap Burro (TOFAŞ Fen Lisesi – Bursa): İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

YDT Rusça birincisi Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi – İstanbul): Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği

ŞAMPİYONLARIN EĞİLİMİ DEĞİŞTİ

Geçmiş yıllara bakıldığında, tıp fakültelerinin YKS birincileri arasında daha popüler olduğu görülürken, son yıllarda mühendislik ve hukuk öne çıkmaya başladı.

2025’te: 5 mühendislik, 1 hukuk

2024’te: 4 mühendislik, 2 iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp

2023’te: 3 tıp, 2 mühendislik, diğerleri hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat

2022’de: 2 mühendislik, 2 tıp, 2 hukuk, diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat

2021’de: 2 tıp, 2 mühendislik, diğerleri hukuk, siyaset bilimi, işletme ve psikoloji

YÖK BAŞKANI’NDAN MESAJ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 1-5 Eylül tarihleri arasında kayıt sürecinin başlayacağını belirterek, "Bir programa yerleşen bütün adaylarımızı üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Üniversite eğitiminin gençlere sadece diploma değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda büyük katkı sağladığını ifade eden Özvar, "Böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmeli" diye konuştu.

Özvar ayrıca herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara da seslenerek, ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA